Умер создатель компьютерной мыши Уильям Инглиш

Один из создателей первой компьютерной мыши Уильям Инглиш умер в США в возрасте 93 лет.

Как сообщила жена инженера, он скончался из-за дыхательной недостаточности в городе Сан-Рафаэл в Калифорнии 26 июля 2020 года, передает BBC.

В начале 1960-х Инглиш стал одним из первых сотрудников лаборатории Дугласа Энгельбарта, в паре с которым в 1963 году и создал первую компьютерную мышь. Энгельбарт выступил в качестве изобретателя, а Инглиш – как инженер, создавший первоначальный прототип и ставший первым пользователем.

Поначалу устройство представляло собой брусок с одной кнопкой и двумя колесиками, позволяющими передвигать картинки по вертикали.

Уильям Инглиш умер в США Фото: SRI INTERNATIONAL

Презентация устройства состоялась в Сан-Франциско в 1968 году, но не принесла больших денег изобретателям. Вся слава и интеллектуальные права в итоге достались их работодателям.

Однако в 1971 году Уильям Инглиш перешел в научно-исследовательский центр Xerox PARC, во время работы в котором разработал шариковую мышь, заменив два колесика на один шарик. Такая модель устройства была актуальна до 90-х годов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети засветили архивное фото, на котором будущие основатели Microsoft тестируют компьютер.