Создан новый метод омоложения лица ботоксом

Группа пластических хирургов из Италии разрабатывают новую технику омоложения кожи лица при помощи ботулинического токсина, более известного как ботокс.

Инновационный метод, получивший название Microbotulinum, также основывается на инъекциях, хотя является менее инвазивным. Он представляет собой множество крошечных доз ботокса, которые вводят прямо под кожу в виде сетки, сообщает News Medical.

Описание и первоначальная оценка подхода исследователей представлены в ноябрьском выпуске Plastic and Reconstructive Surgery – официального медицинского журнала Американского общества пластических хирургов.

Согласно отчету Альберто Диаспро и его коллег из Центра регенеративной медицины в Турине, Италия, метод микродоз обеспечивает объективное улучшение текстуры и повышение гладкости кожи, что подтверждается высокими отзывами пациентов.

По мнению специалистов, это безопасный и эффективный метод омоложения лица, в рамках которого под кожу помещаются крошечные пузырьки с ботоксом.

Инъекции выполняются сеткой с шагом в 1 см, от лба к щекам и вниз до подбородка. В среднем текстура кожи улучшилась на 20%, также отмечалось значительное сужение пор. Эффект сохранялся до 120 дней и самым ярким был у пациентов среднего возраста.

Ботокс – популярное средство для сокращения мимических линий и морщин. В течение многих лет исследователи изучали альтернативные подходы для получения наилучшего результата и наименьших побочных эффектов вследствие инъекций ботулотоксина. В частности, применялись меньшие дозы и менее концентрированные формулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пластический хирург Андрей Якобчук рассказал, безопасны ли ботокс и пластика лица.