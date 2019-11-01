Главная Новости
1 ноября • обновлено в 05:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Наука

Совсем скоро: миру предрекли страшный потоп

1.5т Читать материал на украинском

В ближайшие 80 лет в мире может произойти потоп, что заставит миллиард человек, которые живут в районах, находящихся не более чем на 10 метров выше уровня моря, покинуть свои дома.

Об этом сообщили авторы исследования в журнала Nature. Уровень Мирового океана должен подняться минимум на 50 см. Это произойдет даже в случае прекращения выбросов парниковых газов.

Новости
Город-курорт в России ушел под воду: фото и видео потопа

В худшем случае уровень моря поднимется на два метра, что приведет к затоплению территорий, где живут миллионы человек.

Уже в 2050 году некоторые районы на планете будут не реже раза в год подвержены серьезным наводнениям

В ближайшие годы Мальдивы и Маршалловы острова могут оказаться под водой.

Миру грозит потоп

Миру грозит потоп

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что миру грозит катастрофа из-за ядерных отходов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Лепят хрень, покажите карту "потопов" ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel