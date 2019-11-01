Совсем скоро: миру предрекли страшный потоп

В ближайшие 80 лет в мире может произойти потоп, что заставит миллиард человек, которые живут в районах, находящихся не более чем на 10 метров выше уровня моря, покинуть свои дома.

Об этом сообщили авторы исследования в журнала Nature. Уровень Мирового океана должен подняться минимум на 50 см. Это произойдет даже в случае прекращения выбросов парниковых газов.

В худшем случае уровень моря поднимется на два метра, что приведет к затоплению территорий, где живут миллионы человек.

Уже в 2050 году некоторые районы на планете будут не реже раза в год подвержены серьезным наводнениям

В ближайшие годы Мальдивы и Маршалловы острова могут оказаться под водой.

Миру грозит потоп Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что миру грозит катастрофа из-за ядерных отходов.

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