Солнечное затмение: Землю накрыло удивительно явление. Первые кадры

В пятницу, 13 июля, стартовало частичное солнечное затмение.

Его могут видеть на южном побережье Австралии, на острове Тасмания и на части Антарктиды, сообщает ТСН.

По данным NASA, подобное солнечное затмение, которое происходило в пятницу 13 числа, в последний раз происходило в декабре 1974 года. Следующее частичное затмение, которое состоится в пятницу 13-го числа, можно будет увидеть только в сентябре 2080.

Лучше всего затмение видно в городе Хобарт на острове Тасмания - 35% диаметра Солнца, покрытого Луной. Могут полюбоваться также жители южного побережья Австралии и полярники в северной части Антарктиды.

July 13, 2018 the new moon will partially cover the sun; the 1st #FridayThe13th #SolarEclipse since Dec. 13, 1974. We won’t have another one until September 13, 2080. All three of these Friday the 13th solar eclipses – in 1974, 2018 and 2080 – are partial https://t.co/MInC7fC02k pic.twitter.com/AjeyBrVa4M