СМС – 28 лет: пять интересных фактов о технологии

В четверг, 3 декабря, исполняется 28 лет с того дня, когда было отправлено первое сообщение SMS.

Так, в 1992 году инженерам в Великобритании удалось передать с компьютера на мобильный телефон короткое послание – "Merry Christmas" (в перевод с англ. "Счастливого Рождества"). Ко дню рождения технологии OBOZREVATEL публикует пять интересных фактов о ней.

Идею сервиса SMS предложил инженер из Финляндии Матти Макконен еще в 1984 году на конференции о будущем мобильных коммуникаций в Копенгагене. Однако изобретатель не запатентовал технологию, поэтому не получил за нее денег.

Больше всего СМС в мире отправляется в США: за год – до 830 миллиардов сообщений.

Согласно исследованию организации Virginia Tech Transportation Institute, писать SMS за рулем в два раза опаснее, чем вести машину в нетрезвом виде, и в 23 раза опаснее, чем внимательно следить за дорогой во время езды.

Объем одного SMS-сообщения в размере 160 символов не случаен – согласно исследованию Фридхема Хиллебранда – одного из создателей технологии, занимающегося изучением коммуникаций, – именно столько знаков нужно для выражения одной законченной мысли.

В 2010 году 23-летний Франклин Пейдж из США стал рекордсменом по печатанию СМС на сенсорной клавиатуре Swype. Он набрал фразу из 160 символов за 35,54 секунды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как технология 5G влияет на здоровье и развенчала самые популярные мифы о ней.