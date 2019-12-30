Смертельно опасно! Водитель наглядно объяснил, какую одежду нельзя носить зимой

Водитель с 15-летним стажем напомнил, как важно зимой носить одежду со светоотражающими элементами и не надевать черное.

Он наглядно показал, что водитель не увидит вас на дороге в темной одежде. Пост-напоминание Константин Стрелец разместил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Если на вас белая одежда, водитель вас видит сразу, после этого он тратит не менее двух секунд для остановки автомобиля (который движется со скоростью 50 км в час): это время обработки сигнала в мозге, передачи сигнала в ногу, перенес ноги с одной педали на другую, нажатие педали и тормозной путь автомобиля в сухую погоду. За это время машина проедет еще 30 метров, – объяснил водитель.

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Он отметил, что если вы, например, в красной одежде, водитель вас увидит за 25 метров. В синей - за 17. А в черной - водитель вас не увидит вообще.

Стрелец проилюстрировал это тремя фотографиями:

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине намерены ужесточить наказание для водителей, совершивших наезд на человека, который повлек травмирование или гибель пешехода. Также планируется увеличить ряд штрафов.

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