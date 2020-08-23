Скачать сериалы за секунду: в Британии установили рекорд скорости интернета

Ученые из Университетского колледжа Лондона совместно с компаниями Xtera і KDDI Research установили новый рекорд скорости интернета.

Об этом говорится в публикации, обнародованной в научном издании IEEE Photonics Technology Letters. Так, скорость интернет соединения составляла 178 терабит в секунду.

На такой скорости всю библиотеку фильмов и сериалов Netflix можно было бы скачать менее чем за секунду. По словам ученых, скорость, которой удалось достичь им, на одну пятую выше, чем предыдущий рекорд, который был установлен в Японии.

Для передачи данных исследователи использовали оптоволоконный кабель, то есть, точно такой же, который используют для передачи данных через интернет сейчас. Вместе с тем, ученые усовершенствовали его, расширив световой спектр почти в два раза.

Через оптоволокно передается оптический сигнал, который отражается от его внутренних стенок, что сравнительно быстро и дешево. Как известно, скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду. Но оптоволоконные кабели не прямые, а сгибаются, поэтому скорость движения оптического сигнала по ним значительно ниже этих 300 тысяч километров в секунду.

Авторы указывают, что их технику можно применить, чтобы улучшить уже имеющуюся сетевую инфраструктуру.

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