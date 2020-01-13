Школьник-практикант NASA открыл уникальную планету: видеофакт

Школьник из США, 17-летний Вольф Кукье, на третий день своей стажировки в NASA сумел открыть новую уникальную планету.

Как сообщается на сайте агентства, открытие произошло летом 2019 года. Юноша попал в NASA в качестве практиканта во время летних каникул по одной из специальных программ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В его обязанности входило исследование яркости звезд, сфотографированных спутником TESS. И уже на третий день стажировки школьник зафиксировал сигнал системы TOI 1338.

Экзопланета Скриншот видео

Изначально ему показалось, что это было звездное затмение. Но впоследствии выяснилось, что он открыл неизвестную ранее экзопланету.

Ей присвоили имя TOI 1338 b. В своей системе эта планета единственная. Кроме того, по размерам она в 6,9 раз превосходит Землю. Однако ее главной особенностью является то, планета вращается сразу вокруг двух звезд и двигается почти по той же плоскости, что и светила. В этой связи на TOI 1338 b постоянно наблюдаются затемнения. Планета находится в 1300 световых годах от земли (в созвездии Живописца).

Как сообщал OBOZREVATEL, группа ученых из Нидерландов и Канады нашла во Вселенной источник повторяющихся радиосигналов, что может быть доказательством внеземной жизни. Такие сигналы называются быстрыми радиовсплесками (FRB) и их природа до конца не изучена.

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