Шесть пальцев и языки с бахромой: как выглядят "Люди Икс" среди нас

В мире встречаются мутации и врожденные пороки развития, которые выделяют некоторых людей из общего потока.

Такие "Люди Икс" встречаются на разных континентах среди обычного и непримечательного населения, выделяясь некоторыми внешне заметными особенностями организма. Bored Panda сделал подборку необычных мутаций, которые существуют на планете.

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Глаз с гетерохромией – редкое, но не исключительное явление. На улице в любой стране можно встретить человека с глазами, которые отличаются один от другого по цвету. А явление, когда в радужной оболочке одного зрительного органа есть разная окраска – является более редким. Ученые объясняют этот феномен результатом относительного избытка или недостатка пигмента меланина.

Шесть пальцев на каждой руке – этот феномен называется полидактилия. У мужчины на фото по шесть пальцев на каждой руке. Они все сгибаются в суставах и абсолютно свободно могут выполнять хватательные функции. Такое количество пальцев на руках и ногах передалось и сыну мужчины, хотя ребенку еще в детстве сделали операцию.

Синдром Ульнар Димелия или "Зеркальная рука" – редкое заболевание. Это врожденная деформация, при которой большой палец отсутствует, локтевая кость дублирована, а в руке семь или восемь пальцев. Это состояние часто называют "синдромом зеркальной руки". В медицинской литературе было зарегистрировано менее 100 случаев.

Анонихия ногтя – отсутствие пластины ногтя на руках или ногах. На фото девушка приклеила глаза вместо ногтя.

Эльфийские уши – также называются уши Шталя или уши Спока ("Звездный путь"). Это аномалия развития ушной раковины, которая имеет удлиненную форму.

Четыре пальца вместо пяти – это симбрахидактилия кисти руки. Дети рождаются с недоразвитой рукой, что приводит к отсутствию одного пальца.

Два темечка – необычное явление, хотя у некоторых встречается и больше, что доставляет определенные неудобства при походе к парикмахеру. Эта аномалия волос, хотя каких-то генетических особенностей ученые так и не нашли.

Веснушки на одной половине лица – это очень специфический тип родимого пятна, который появляется, когда плод находится еще в состоянии эмбриона.

Язык с бахромой – бахромчатые складки языка (plica Fimbriata). Это нормальная остаточная ткань, полностью не поглощенная организмом во время развития и роста языка.

Возможность брать предметы тыльной стороной ладони – это врожденная дисплазия соединительной ткани. Встречается в основном среди детей, позже люди теряют такую способность, но не все. Только 5% взрослых могут брать предметы тыльной стороной руки.

Отсутствие носовой перегородки – в основном встречается у детей с задержкой развития нервной системы, ахондроплазией, синдромом Конради-Хюнермана-Хаппла, синдром Корнелии де Ланге и прочее. Эта уникальная особенность имеет свои преимущества – нос никогда не кровоточит.

Мизинец – самый большой палец – это называется макродактилия – редкое заболевание, при котором у человека один или несколько пальцев рук или ног значительно больше других. Точная причина неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно ученые обнаружили редкую мутацию в гене CTNS, которая встречается у россиян и способна провоцировать тяжелые заболевания.

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