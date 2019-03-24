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Шесть пальцев и языки с бахромой: как выглядят "Люди Икс" среди нас

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В мире встречаются мутации и врожденные пороки развития, которые выделяют некоторых людей из общего потока.

Такие "Люди Икс" встречаются на разных континентах среди обычного и непримечательного населения, выделяясь некоторыми внешне заметными особенностями организма. Bored Panda сделал подборку необычных мутаций, которые существуют на планете.

Одноименный фильм "Люди Х" про мутантов

Одноименный фильм "Люди Х" про мутантов

DC-Marvel

Глаз с гетерохромией – редкое, но не исключительное явление. На улице в любой стране можно встретить человека с глазами, которые отличаются один от другого по цвету. А явление, когда в радужной оболочке одного зрительного органа есть разная окраска – является более редким. Ученые объясняют этот феномен результатом относительного избытка или недостатка пигмента меланина.

Шесть пальцев и языки с бахромой: как выглядят "Люди Икс" среди нас
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Шесть пальцев на каждой руке – этот феномен называется полидактилия. У мужчины на фото по шесть пальцев на каждой руке. Они все сгибаются в суставах и абсолютно свободно могут выполнять хватательные функции. Такое количество пальцев на руках и ногах передалось и сыну мужчины, хотя ребенку еще в детстве сделали операцию.

Шесть пальцев и языки с бахромой: как выглядят "Люди Икс" среди нас

Синдром Ульнар Димелия или "Зеркальная рука" – редкое заболевание. Это врожденная деформация, при которой большой палец отсутствует, локтевая кость дублирована, а в руке семь или восемь пальцев. Это состояние часто называют "синдромом зеркальной руки". В медицинской литературе было зарегистрировано менее 100 случаев.

Шесть пальцев и языки с бахромой: как выглядят "Люди Икс" среди нас

Анонихия ногтя – отсутствие пластины ногтя на руках или ногах. На фото девушка приклеила глаза вместо ногтя.

Шесть пальцев и языки с бахромой: как выглядят "Люди Икс" среди нас

Эльфийские уши – также называются уши Шталя или уши Спока ("Звездный путь"). Это аномалия развития ушной раковины, которая имеет удлиненную форму.

Шесть пальцев и языки с бахромой: как выглядят "Люди Икс" среди нас

Четыре пальца вместо пяти – это симбрахидактилия кисти руки. Дети рождаются с недоразвитой рукой, что приводит к отсутствию одного пальца.

Шесть пальцев и языки с бахромой: как выглядят "Люди Икс" среди нас

Два темечка – необычное явление, хотя у некоторых встречается и больше, что доставляет определенные неудобства при походе к парикмахеру. Эта аномалия волос, хотя каких-то генетических особенностей ученые так и не нашли.

Шесть пальцев и языки с бахромой: как выглядят "Люди Икс" среди нас

Веснушки на одной половине лица – это очень специфический тип родимого пятна, который появляется, когда плод находится еще в состоянии эмбриона.

Шесть пальцев и языки с бахромой: как выглядят "Люди Икс" среди нас

Язык с бахромой – бахромчатые складки языка (plica Fimbriata). Это нормальная остаточная ткань, полностью не поглощенная организмом во время развития и роста языка.

Шесть пальцев и языки с бахромой: как выглядят "Люди Икс" среди нас

Возможность брать предметы тыльной стороной ладони – это врожденная дисплазия соединительной ткани. Встречается в основном среди детей, позже люди теряют такую способность, но не все. Только 5% взрослых могут брать предметы тыльной стороной руки.

Шесть пальцев и языки с бахромой: как выглядят "Люди Икс" среди нас

Отсутствие носовой перегородки – в основном встречается у детей с задержкой развития нервной системы, ахондроплазией, синдромом Конради-Хюнермана-Хаппла, синдром Корнелии де Ланге и прочее. Эта уникальная особенность имеет свои преимущества – нос никогда не кровоточит.

Шесть пальцев и языки с бахромой: как выглядят "Люди Икс" среди нас

Мизинец – самый большой палец – это называется макродактилия – редкое заболевание, при котором у человека один или несколько пальцев рук или ног значительно больше других. Точная причина неизвестна.

Шесть пальцев и языки с бахромой: как выглядят "Люди Икс" среди нас

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно ученые обнаружили редкую мутацию в гене CTNS, которая встречается у россиян и способна провоцировать тяжелые заболевания.

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Макарский Александр
Макарский Александр
Спикер Полубий-людына Икс!
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