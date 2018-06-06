Секрет Бога: найдено доказательство существования темной материи

Ученые американской лаборатории Fermilab обнаружили прежде неизвестную частицу, само существование которой переворачивает Стандартную модель физики.

Согласно их утверждениям, они имели дело со стерильными нейтрино. Существует гипотеза, что именно эта таинственная частица может быть частицей темной материи, пишет "Новое время".

Речь идет о четвертом типе нейтрино. Согласно текущим представлениям о мироздании такой частицы попросту не может быть.

Результаты исследования уже представлены на суд научной общественности.

Последствия этого открытия могут быть просто колоссальными для теоретической физики и нашего понимания того, как устроена Вселенная, говорят ученые.

Данные, полученные в ходе эксперимента, не могут быть объяснены в рамках Стандартной модели физики, считает Сабина Хоссенфельдер, одна из авторов исследования.

Согласно преобладающей гипотезе, Вселенная состоит преимущественно из темной материи, а человечество до сих пор не знает, что это такое и из каких элементарных частиц она состоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые нашли новое объяснение так называемым сигналам из космоса (быстрые радиовсплески).