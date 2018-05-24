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Сдала ВНО на 600 баллов: украинка в Кембридже готовит прорыв в медицине

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Украинка, которая 10 лет назад получила в школе сразу по трем предметам внешнего независимого оценивания 200 баллов, сегодня работает в Кембриджском университете.

Львовянка Анастасия Сибирная создает искусственные сперматозоиды и яйцеклетки. Это может быть прорывом в борьбе с бесплодием, сообщает ТСН.

Ученая трудится рядом с легендой биологии - нобелевским лауреатом Джоном Гордоном.

Настя признает, что сейчас к успеху пройдено только половину дороги. Однако руководитель лаборатории не нарадуется. "Настя очень хороший экспериментатор. Отбор к нам проходят только лучшие", - утверждает он.

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По признанию Анастасии, возвращаться в Украину она пока не планирует из-за отсутствия необходимых условий и финансирования для занятия научной деятельностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одна украинка, доктор наук, которая является старшим научным сотрудником в Институте молекулярной биологии и генетики в Киеве Ольга Броварец сделала уникальное открытие, которое дает надежду на полное выздоровление от рака и многих других болезней.

Место
УкраинаЛьвов
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