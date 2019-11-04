Считалось невозможным: ученые сделали шокирующее открытие в изучении космоса

Профессор астрономии Университета штата Огайо Тодд Томпсон совместно с группой ученых обнаружил в Млечном Пути новый класс черных дыр.

Астрономы вычислили, что их масса меньше той, которая считалась возможной ранее. Об этом сообщает The Independent.

Эксперты уверены, что масса черной дыры должна быть более чем в пять раз больше массы Солнца. А масса новой же черной дыры только в 3,3 раза больше его.

Ученые сделали шокирующее открытие в изучении космоса independent.co.uk

Сообщается, что сейчас это самая маленькая черная дыра в Млечном Пути.

"Если бы мы могли открыть новый вид черных дыр, то это дало бы больше информации о том, какие звезды взрываются, а какие нет, какие образуют черные дыры, а какие — нейтронные звезды. Это открывает новую область исследований", — отметил Томпсон.

Отметим, что черные дыры имеют сверхмощную гравитацию, они формируются, когда звезды умирают, сжимаются и взрываются. А нейтронные звезды — это остатки потухших звезд, их масса не должна превышать в 2,5 раза массу Солнца.

Черные дыры independent.co.uk

Черные дыры independent.co.uk

Черные дыры independent.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось первое в истории фото черной дыры. Она расположена в центре галактики M87.

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