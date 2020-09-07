Щедрые и бескорыстные люди живут дольше – исследование

Чем больше человек делится деньгами с другими без выгоды для себя, тем дольше он живет.

К такому выводу пришли ученые из США и Германии, результаты исследования которых опубликовал ведущий американский научный журнал Pnas.

Так, в рамках исследования ученые соотнесли среднюю продолжительность жизни в 34 странах на шести континентах и количество в них бескорыстных выплат (пожертвования фондам или другим людям, государственная помощь, субсидии, пенсии).

Так, наибольший уровень щедрости из исследуемых стран оказался во Франции и Японии. В этих странах граждане в среднем отдают другим людям или организациям 68-69% своего среднего дохода за всю жизнь.

При этом риск смерти для людей старше 65 лет здесь оказался в два раза меньшим, чем в Турции или Китае, где люди бескорыстно отдают 44-48% среднего дохода.

В то же время самый высокий уровень смертности и самый низкий процент бескорыстного дохода ученые зафиксировали в Юго-Восточной Азии и в странах Африки к югу от Сахары.

При этом, как отмечают исследователи, щедрость и продолжительность жизни не обязательно зависят от богатства той или иной страны.

Так, к примеру, в ЮАР, где экономика более развита, чем в других странах Африки, оказался низкий уровень бескорыстных выплат и высокая смертность. При этом ученые подчеркивают, что не стоит забывать о невысоком уровне медицины и эпидемии ВИЧ в этих странах, что снижает шансы людей дожить до старости.

А в Южной Америке люди отдают бескорыстно около 60% своего дохода. Уровень смертности в этих странах ниже, чем в Африке, но выше, чем в Японии и Западной Европе.

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