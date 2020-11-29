Сатурн и Юпитер сойдутся рекордно близко со времен Средневековья: как увидеть

По данным ученых, 21 декабря 2020 года состоится редчайшее астрономическое явление. Так, после заката на ночном небе Сатурн и Юпитер подойдут на минимальное расстояние со времен Средних веков.

Как говорится в пресс-релизе на сайте Phys.org, последний раз подобное сближение этих двух планет происходило на рассвете 4 марта 1226 года.

16-25 декабря видимое расстояние между Сатурном и Юпитером составит одну пятую часть диаметра полной Луны, в результате это будет похоже на двойную планету.

Лучше всего зрелище будет видно на экваторе, хотя наблюдать его можно будет с любой территории на Земле. Искать планеты необходимо в западной части неба примерно через час после захода Солнца.

Чем ближе к северу будет находиться человек, тем меньше времени останется на наблюдения. Однако яркие Сатурн и Юпитер можно разглядеть даже в сумерках.

В следующий раз планеты сойдутся 15 марта 2080 года, а также в 2400 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые предупредили о непредотвратимой климатической катастрофе.