Самый глубокий снимок Вселенной показали на видео

Виктория Довгань Наука 05:39, 5.12.2020

В сети опубликовали ролик, на котором воспроизводится самый глубокий снимок доступной человеческому глазу части Вселенной.

Видео было опубликовано на Telegram-канале Naked Space. Отмечается, что уникальные кадры удалось запечатлеть с помощью телескопа Hubble (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По мере приближения изображения в линзе телескопа создается ощущение движения в трубе сквозь созвездия. В конце ролика в кадре появляется огромное скопление мерцающих звезд и галактик разных цветов.

Телескоп Hubble снял, как выглядит Вселенная за пределами Млечного пути.
Скриншот видео
Самое глубокое фото видимой части Вселенной.
Скриншот видео

Напомним, ранее астрономы запечатлели на фото уникальный процесс "воскрешения" звезды – слияния двух белых карликов, которые по отдельности уже были неспособны к термоядерным процессам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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