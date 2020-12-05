Самый глубокий снимок Вселенной показали на видео
В сети опубликовали ролик, на котором воспроизводится самый глубокий снимок доступной человеческому глазу части Вселенной.
Видео было опубликовано на Telegram-канале Naked Space. Отмечается, что уникальные кадры удалось запечатлеть с помощью телескопа Hubble (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По мере приближения изображения в линзе телескопа создается ощущение движения в трубе сквозь созвездия. В конце ролика в кадре появляется огромное скопление мерцающих звезд и галактик разных цветов.
Напомним, ранее астрономы запечатлели на фото уникальный процесс "воскрешения" звезды – слияния двух белых карликов, которые по отдельности уже были неспособны к термоядерным процессам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
NASA и Европейское космическое агентство сфотографировали втягивание галактики NGC 2799 в центр соседней NGC 2798.
Также телескоп NASA Hubble обнаружил галактику NGC 1614, которая появилась благодаря слиянию двух других. В будущем наш Млечный путь точно так же сольется с галактикой Андромеды.
Еще одно недавнее открытие ученых – галактика-"трансформер" LRG-3-817.