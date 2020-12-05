Самый глубокий снимок Вселенной показали на видео

В сети опубликовали ролик, на котором воспроизводится самый глубокий снимок доступной человеческому глазу части Вселенной.

Видео было опубликовано на Telegram-канале Naked Space. Отмечается, что уникальные кадры удалось запечатлеть с помощью телескопа Hubble (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По мере приближения изображения в линзе телескопа создается ощущение движения в трубе сквозь созвездия. В конце ролика в кадре появляется огромное скопление мерцающих звезд и галактик разных цветов.

Напомним, ранее астрономы запечатлели на фото уникальный процесс "воскрешения" звезды – слияния двух белых карликов, которые по отдельности уже были неспособны к термоядерным процессам.

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