Самые известные метеориты, упавшие на Землю: Гоба, Челябинский, Тунгусский и другие

Крупнейший из известных истории метеоритов – Гоба – был найден в 1920 году в Намибии. Его вес при падении составлял около 90 тонн.

В целом же, по примерным подсчетам ученых, на нашу планету падают около 2 тысяч тонн метеоритов в год. О самых известных случаях в истории читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Гоба, Намибия

Диаметр метеорита – около 3 метров, а вес при падении составлял около 90 тонн. Он упал предположительно 80 тысяч лет назад. В 1920 году метеорит обнаружил владелец фермы Гоба-Уэст, вспахивая одно из своих полей.

В честь фермы находка и получила свое название. Гоба представляет собой металлическое тело, на 84% состоящее из железа и на 16% – из никеля с небольшой примесью кобальта; он считается самым большим самородком железа, найденным на Земле.

В 1955 году объявлен национальным памятником. На данный момент Гоба весит около 60 тонн: его масса уменьшилась из-за эрозии, научных исследований и вандализма.

Метеорит Гоба весит около 60 тонн Wikipedia

Allan Hills 84001 (АLH84001), Антарктида

Один из самых известных марсианских метеоритов, найденных на Земле, был найден 27 декабря 1984 года в горах Алан Хиллс в Антарктиде.

Предположительно, возраст АLH84001 составляет от 3,9 до 4,5 миллиардов лет. Он упал на Землю около 13 тысяч лет назад, его вес – 1,93 кг.

По одной из гипотез, метеорит откололся от поверхности Марса при столкновении планеты с большим космическим телом. В 1996 году Allan Hills 84001 прославился на весь мир после того, как ученые NASA заявили об обнаружении в составе метеорита окаменевших микроскопических структур, которые могут быть окаменелыми следами бактерий.

Метеорит Allan Hills 84001 был найден в 1984 году в горах Алан Хиллс в Антарктиде Wikipedia

Тунгусский метеорит, Россия

Один из самых известных в истории метеоритов упал на Землю в 1908 году, взорвавшись на высоте 5-7 километров, в районе реки Подкаменная Тунгуска в Восточной Сибири.

Взрыв мощностью в 40-50 мегатонн повалил деревья на территории 2150 квадратных километров и выбил стекла в домах в радиусе несколько сотен километров от эпицентра. Еще несколько ночей после падения метеорита на территории от Атлантики до центральной Сибири наблюдалось сильное свечение неба и облаков, кроме того, катаклизм завершился мощной пятичасовой магнитной бурей.

Озеро Чеко, которое, по мнению ученых, может быть кратером от падения части Тунгусского метеорита tunguska.ru

Альенде, Мексика

Крупнейший найденный на Земле углистый метеорит считается наиболее изученным метеоритом. Он упал в Мексике, в городе Чиуауа, в 1:05 ночи 8 февраля 1969 года.

Жители города проснулись от шума и яркой вспышки, возникших в результате падения пятитонного космического тела. 2-3 тонны осколков рассыпались на десятки километров. По подсчетам ученых, возраст кальциево-алюминиевых включений в составе метеорита достигает 4,6 миллиарда лет – больше, чем возраст планет Солнечной системы.

Альенде – крупнейший найденный на Земле углистый метеорит Wikipedia

Челябинский метеорит

Челябинский метеорит, по оценкам ученых NASA, является самым большим из всех, которые падали на нашу планету после Тунгусского метеорита. Он взорвался в небе над Челябинском 15 февраля 2013 года на высоте 23 км, мощность взрыва, по оценкам NASA, составила от 300 до 500 килотонн, что примерно в 20 раз мощнее взрыва в Хиросиме.

До взрыва вес Челябинского метеорита составлял около 13 тысяч тонн, диаметр – 19,8 метра. После взрыва он разлетелся на тысячи осколков, самые крупные из них были подняты в октябре 2013 года со дна озера Чебаркуль в Челябинской области.

В момент взрыва Челябинский метеорит разлетелся на тысячи осколков proftur74.ru

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