Самые известные метеориты, упавшие на Землю: Гоба, Челябинский, Тунгусский и другие

Крупнейший из известных истории метеоритов – Гоба – был найден в 1920 году в Намибии. Его вес при падении составлял около 90 тонн.

В целом же, по примерным подсчетам ученых, на нашу планету падают около 2 тысяч тонн метеоритов в год. О самых известных случаях в истории читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Гоба, Намибия

Диаметр метеорита – около 3 метров, а вес при падении составлял около 90 тонн. Он упал предположительно 80 тысяч лет назад. В 1920 году метеорит обнаружил владелец фермы Гоба-Уэст, вспахивая одно из своих полей.

В честь фермы находка и получила свое название. Гоба представляет собой металлическое тело, на 84% состоящее из железа и на 16% – из никеля с небольшой примесью кобальта; он считается самым большим самородком железа, найденным на Земле.

В 1955 году объявлен национальным памятником. На данный момент Гоба весит около 60 тонн: его масса уменьшилась из-за эрозии, научных исследований и вандализма.

Allan Hills 84001 (АLH84001), Антарктида

Один из самых известных марсианских метеоритов, найденных на Земле, был найден 27 декабря 1984 года в горах Алан Хиллс в Антарктиде.

Предположительно, возраст АLH84001 составляет от 3,9 до 4,5 миллиардов лет. Он упал на Землю около 13 тысяч лет назад, его вес – 1,93 кг.

По одной из гипотез, метеорит откололся от поверхности Марса при столкновении планеты с большим космическим телом. В 1996 году Allan Hills 84001 прославился на весь мир после того, как ученые NASA заявили об обнаружении в составе метеорита окаменевших микроскопических структур, которые могут быть окаменелыми следами бактерий.

Тунгусский метеорит, Россия

Один из самых известных в истории метеоритов упал на Землю в 1908 году, взорвавшись на высоте 5-7 километров, в районе реки Подкаменная Тунгуска в Восточной Сибири.

Взрыв мощностью в 40-50 мегатонн повалил деревья на территории 2150 квадратных километров и выбил стекла в домах в радиусе несколько сотен километров от эпицентра. Еще несколько ночей после падения метеорита на территории от Атлантики до центральной Сибири наблюдалось сильное свечение неба и облаков, кроме того, катаклизм завершился мощной пятичасовой магнитной бурей.

Альенде, Мексика

Крупнейший найденный на Земле углистый метеорит считается наиболее изученным метеоритом. Он упал в Мексике, в городе Чиуауа, в 1:05 ночи 8 февраля 1969 года.

Жители города проснулись от шума и яркой вспышки, возникших в результате падения пятитонного космического тела. 2-3 тонны осколков рассыпались на десятки километров. По подсчетам ученых, возраст кальциево-алюминиевых включений в составе метеорита достигает 4,6 миллиарда лет – больше, чем возраст планет Солнечной системы.

Челябинский метеорит

Челябинский метеорит, по оценкам ученых NASA, является самым большим из всех, которые падали на нашу планету после Тунгусского метеорита. Он взорвался в небе над Челябинском 15 февраля 2013 года на высоте 23 км, мощность взрыва, по оценкам NASA, составила от 300 до 500 килотонн, что примерно в 20 раз мощнее взрыва в Хиросиме.

До взрыва вес Челябинского метеорита составлял около 13 тысяч тонн, диаметр – 19,8 метра. После взрыва он разлетелся на тысячи осколков, самые крупные из них были подняты в октябре 2013 года со дна озера Чебаркуль в Челябинской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее альпинист назвал самую вероятную версию таинственной гибели группы Дятлова.