Самое мощное оружие СССР: чем Москва пугала весь мир

Вторая мировая война, гонка вооружений побуждали власть СССР к изобретению новых, усовершенствованных методов ведения боевых действий.

Так, за время своего существования Советский Союз успел выпустить множество разных видов оружия, благодаря чему стремился завоевать статус сверхдержавы и держать в страхе соперников на международной арене. О самом мощном советском оружии читайте далее в материале OBOZREVATEL.

РПГ-7

Гранатомет РПГ-7В wikipedia.org

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 был создан в 1961 году для поражения танков и другой бронетехники. Благодаря своей дешевизне РПГ-7 стал применяться в локальных конфликтах по всему миру. На сегодняшний день он устарел, но продолжает состоять на вооружении у более чем 50 стран, а также множества незаконных преступных группировок.

Т-34

Танк Т-34 1941 года выпуска в бронетанковом музее в Кубинке, Московская область, Россия wikipedia.org

Т-34 многие называют лучшим средним танком Второй мировой войны. Так это или нет, но Т-34 однозначно был тогда и в послевоенное время самым массовым танком.

Он был создан в 1940 году и на сегодня является одним из самых узнаваемых символов Второй мировой. Хотя на вооружении войск Гитлера был более мощный, тяжелый танк "Тигр".

Автомат Калашникова

АК-47 wikipedia.org

Автомат Калашникова АК-47 был любимым оружием повстанцев, партизан и террористов времен холодной войны. Примечательно, что прототипом АК-47 был немецкий автомат Stg-44. Простота и дешевизна автомата Калашникова идеально подходила для основанной на призыве советской армии и слабо подготовленных армий третьего мира. АК-47 отличается небольшой точностью и кучностью, но по количеству жертв является одним из самых смертоносных видов оружия.

"Катюша"

Памятник "Катюша". Россия, Пенза, 1982 год wikipedia.org

Срочно развернуть серийное производство реактивной системы залпового огня "Катюша" СССР решил за несколько часов до вторжения Гитлера в 1941 году. "Катюша" и вправду оказалась для немцев неожиданностью: 4,35 тонны взрывчатки за 7-10 секунд опустошали площадь в 4 гектара. Даже если реактивные снаряды "Катюши" падали неточно, оставшиеся в живых солдаты Гитлера были слишком ошеломлены, чтобы сопротивляться.

МиГ-15

Истребитель МиГ-15 wikipedia.org

Советский истребитель МиГ-15, разработанный в конце 1940-х годов, стал самым массовым реактивным самолетом в боевой авиации. Он также стал одним из основных (наряду с американским F-86) истребителей Корейской войны 1950-1953 годов. Кроме того, МиГ-15 применялся в арабо-израильских войнах и в других менее значительных конфликтах по всему миру. Причем более полутысячи единиц МиГ-15 выпустил в 1950-1954 годы Харьковский авиазавод.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о тайном оружии СССР времен "холодной войны": что о нем известно.

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