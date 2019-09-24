Сами себя уничтожим: футуролог назвал дату полного исчезновения людей на Земле

Из-за злоупотребления навыками манипулирования эмоциями и мыслями вид homo sapiens может исчезнуть уже через 200 лет.

Такой неутешительный прогноз сделал израильский историк и футуролог Юваль Харари, говорится в эксклюзивной статье OBOZREVATEL.

"... Мы разбалансируем не только внешний мир, но и наш внутренний. Мы, как вид homo sapiens можем исчезнуть, потому что изменим самих себя. Через 200 лет на этой планете могут жить существа, которые будут отличаться от нас еще больше, чем мы отличаемся от шимпанзе", – пояснил он.

Люди могут исчезнуть через 200 лет Иллюстрация

По его словам, в случае, если человечество допустить глобальные ошибки, нас никто не спасет.

"Люди стали богами планеты, но безответственными богами. Мы научились возвращать реки, контролировать леса, но из-за злоупотребления этими возможностями, оказались перед экологической катастрофой", – сказал Харари.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые NASA предупредили, что слишком быстрое таяние ледника Туэйтса неумолимо приближает человечество к "точке невозврата", что грозит катастрофическими последствиями.

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