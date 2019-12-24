Рядом с Солнечной системой нашли новую планету: как она выглядит

Рядом с землей ученые нашли новую экзопланету, которая вращается вокруг красного карлика всего в 66,5 световых лет от Земли.

Ученые уверяют, что это отличная возможность заполнить огромный пробел в знаниях о каменистых планетах в галактике Млечный Путь, пишет Sciencealert.

"Мы представляем открытие GJ 1252 b, маленькой планеты, вращающейся вокруг карлика M. Сначала объект был открыт в качестве кандидата в транзитные планеты, используя данные телескопа TESS. Мы можем отклонить все остальные сценарии и показываем, что это настоящая планета", – подчеркнули ученые.

Mark Garlick / Science Photo Library

GJ 1252 b примерно в 1,2 раза больше Земли и примерно вдвое тяжелее нашей планеты. Этот объект вращается вокруг красного карлика под названием GJ 1252, звезды, составляет примерно 40 процентов размера и массы Солнца.

Экзопланета вращается вокруг своей звезды один раз каждые 12,4 часа – слишком близко для населенности и, вероятно, примыкает к точке, где одна сторона всегда обращена к звезде – но эта орбита делает ее привлекательной по другой причине.

На расстоянии всего 66,5 световых лет система находится на достаточно близком расстоянии, чтобы звезда была достаточно яркой.

"Близость и яркость звезды-хозяина, а также короткий орбитальный период делают эту систему звезда-планета привлекательной целью для детального изучения в будущем", – пишут исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA удивило новым фото самого дальнего объекта Солнечной системы. Оно является не сферическим.

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