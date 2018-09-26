Рванет в любую минуту: ученые напророчили глобальный хаос из-за вулкана

Извержение вулкана Касла в Исландии может вызвать глобальный хаос.

Об этом предупредили ученые. "Невозможно сказать, когда это произойдет", – сказала Сара Барсотти из Исландского метеорологического ведомства The Sunday Times, передает The Independent.

Команда британских и исландских исследователей обнаружила, что Катла, которая ранее считалась незначительным эмитентом газа, является "глобально важным источником диоксида углерода".

Они выяснили, что "чрезвычайно опасный" вулкан выбрасывает от 12 до 24 кт CO2 ежедневно.

Согласно их докладу, Катла - "один из крупнейших вулканических источников CO2 на Земле, так как выделяет до 5% общего количества вулканических выбросов в мире".

Катла, что в переводе означает "чайник", последний раз взорвался в 1918 году. Раньше он извергался с частотой примерно в 50 лет. Вулкан расположен рядом с южным побережьем Исландии, примерно в 25 км от города Эйяфьятлайокудль.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром в воскресенье, 23 сентября, в Гарадагском районе Баку (Азербайджан) проснулся и начал извергаться грязевой вулкан Отман-Боздаг.