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Рванет в любую минуту: ученые напророчили глобальный хаос из-за вулкана

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Извержение вулкана Касла в Исландии может вызвать глобальный хаос.

Об этом предупредили ученые. "Невозможно сказать, когда это произойдет", – сказала Сара Барсотти из Исландского метеорологического ведомства The Sunday Times, передает The Independent.

Команда британских и исландских исследователей обнаружила, что Катла, которая ранее считалась незначительным эмитентом газа, является "глобально важным источником диоксида углерода".

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Они выяснили, что "чрезвычайно опасный" вулкан выбрасывает от 12 до 24 кт CO2 ежедневно.

Согласно их докладу, Катла - "один из крупнейших вулканических источников CO2 на Земле, так как выделяет до 5% общего количества вулканических выбросов в мире".

Катла, что в переводе означает "чайник", последний раз взорвался в 1918 году. Раньше он извергался с частотой примерно в 50 лет. Вулкан расположен рядом с южным побережьем Исландии, примерно в 25 км от города Эйяфьятлайокудль.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром в воскресенье, 23 сентября, в Гарадагском районе Баку (Азербайджан) проснулся и начал извергаться грязевой вулкан Отман-Боздаг.

Место
Исландия
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