Россияне на МКС заявили о поломке туалета и пылесоса

На российском сегменте Международной космической станции вышли из строя туалет, система получения кислорода, а также задымился пылесос.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в понедельник, 19 октября.

"Электрон" снова отказал", – сообщил космонавт Анатолий Иванишин специалисту центра управления полетами.

Позже экипаж доложил о дыме, идущем из пылесоса и неисправности туалета в модуле "Звезда".

Отмечается, что российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" в модуле "Звезда" вышла из строя 14 октября. Ее починили спустя три дня. 11 октября отказал туалет в модуле "Звезда", его ввели в строй на следующий день.

Как писал OBOZREVATEL, США прекратят использовать российские космические корабли "Союз" для доставки астронавтов на международные космические станции.