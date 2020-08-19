Российский космонавт на МКС принял спутники Маска за НЛО. Видео
Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер, наблюдая за северным сиянием, снял пять неопознанных летающих объектов (НЛО).
Соответствующее видео он опубликовал в Twitter. Космонавт проводил съемку северного сияния при прохождении над Антарктикой по долготе Австралии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Однако в объектив попало не только сияние.
"На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть – метеоры, спутники или?.." – задался вопросом космонавт.
Он пообещал информацию о заснятых объектах передать руководству "Роскосмоса" и в Институт космических исследований Российской академии наук.
Научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин объяснил изданию 360tv.ru, что снятые космонавтом точки – это спутники Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.
Он удивился, почему космонавт не знал об этих спутниках.
"Это та самая эскадрилья спутников, запущенных ракетой Илона Маска. Он уже не в первый раз это делает, и каждый раз они вот такими стаями летают, пока не разойдутся", – пояснил он.
Сурдин также отметил, что одновременный вывод на орбиту большого количества спутников компания Маска проводит не в первый раз. После выхода из ракеты они сначала продолжают летать большими стаями, а после переходят на разные орбиты.
Таким образом Маск пытается обеспечить глобальный доступ к интернету по всей планете.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с американскими астронавтами NASA, которые вышли в открытый космос с целью проведения ремонтных работ на Международной космической станцией. Уфологи разглядели на этом ролике НЛО, которое якобы вело наблюдение за работами двух землян.