Революция в технологиях! Экзоскелет помог парализованному двигаться. Невероятные кадры

Ученые помогли парализованному мужчине-параплегику двигаться при помощи специального экзоскелета, читающего мысли.

Как сообщает ВВС, революционную технологию удалось сделать реальной французским исследователям (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Герой истории – 30-летний Тибо, полностью парализованный ниже шеи человек после серьезной травмы спинного мозга. Для того, чтобы движения с экзоскелетом и небольшие действия манипуляторами получились, ему пришлось два года усердно тренироваться.

Парализованный мужчина смог двигаться при помощи экзоскелета FONDS DE DOTATION CLINATEC / ВВС

Мужчине прикрепили два двусторонних беспроводных датчика "в сенсомоторные области головного мозга", которые отвечают за движения верхних конечностей. Сигналы обрабатываются в режиме онлайн с помощью алгоритма адаптивного декодирования. Это помогает экзоскелету двигаться.

Исследованием занимается французский биотехнологический центр Clinatec совместно с университетской больницей Гренобля. По словам Тибо, когда сделал первые шаги в своем костюме, он почувствовал себя "первым человеком на Луне".

Тибо движется в экзоскелете FONDS DE DOTATION CLINATEC / ВВС

Его движения, особенно, ходьба, пока далеки от совершенства, так как экзоскелет используется только в помещении лаборатории. Но ученые думают, что эти технологии смогут однажды улучшить качество жизни пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученым удалось совершить другой прорыв в науке: китайцы смогли клонировать кота.

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