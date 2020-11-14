Редчайшее морское существо с семиметровыми "руками" попало на видео

Редчайших глубоководных существ – восьмиметровых кальмаров Magnapinna – сняли на видео у берегов Австралии.

Как сообщает Newsweek, в кадр попали пять различных особей с телом длиной около полутора метров и с семиметровыми "руками" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Головоногих заметили в Большом Австралийском заливе на глубине от 940 до 3260 метров.

Ранее кальмаров Magnapinna никогда не встречали в водах Австралии. Впервые их обнаружили в 1988 году у берегов Бразилии. С тех пор существа около десяти раз появлялись в разных частях света.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайской провинции Хэнань было обнаружено плавающее в озере неопознанное существо длиной около 3 метров.

Ранее было найдено уникальное животное, поедающее пластик.

В Японии нашли новый вид ос наездников-браконид, который получил свое название в честь знаменитого монстра Годзиллы – Microgaster godzilla.