Редчайшее морское существо с семиметровыми "руками" попало на видео
Редчайших глубоководных существ – восьмиметровых кальмаров Magnapinna – сняли на видео у берегов Австралии.
Как сообщает Newsweek, в кадр попали пять различных особей с телом длиной около полутора метров и с семиметровыми "руками" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
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Ранее кальмаров Magnapinna никогда не встречали в водах Австралии. Впервые их обнаружили в 1988 году у берегов Бразилии. С тех пор существа около десяти раз появлялись в разных частях света.
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