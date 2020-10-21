Разгадана загадка Земли, которой более 66 млн лет

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Наука
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Разгадана загадка Земли, которой более 66 млн лет

Американские геологи рассказали, что нашли ранее неизвестную тектоническую плиту в северной части Канады, возраст которой более 66 млн лет.

Как сообщает GSA Bulletin, тектоническую плиту назвали плитой Воскресения. По мнению ученых, она образовала особый тип вулканического пояса вдоль Аляски и штата Вашингтон.

Геологи пояснили, что найденная плита должны была быть третьей между двумя основными – известными как Кула и Фараллон, которые уже тоже практически исчезли. Всего же в мире насчитывают 8 или 9 основных литосферных плит (Индо-Австралийскую иногда делят на две) и несколько более мелких.

Трехмерная блок-схема Северной Америки, показывающая томографическое изображение мантии

Новую же тектоническую плиту удалось увидеть при помощи топографического изображения мантии и компьютерной томографии недр Земли. Также ученые применили метод так называемого разворачивания плит и технологию трехмерного картирования.

В результате геологи смогли понять, как выглядели тектонические плиты Тихого океана в ранний кайнозойский период, который начался около 66 миллионов лет назад и продолжается до сих пор. На границе Тихого океана, как полагают ученые, и могла существовать плита Воскресения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые раскрыли великую загадку Солнечной системы.

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