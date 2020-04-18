Разгадана 1000-летняя тайна Средневековья

Ученые "воскресили" пурпурно-синий оттенок, ботаническое происхождение которого было утрачено. Пигмент под названием фолиум украшал страницы средневековых рукописей и давал натуральный синий цвет.

Как пишет Science Advances, ученые из Португалии в исследовании под названием "Раскрытая загадка 1000 лет", изучили растение Chrozophora tinctoria (лакмусовая трава).

"До сих пор структура синего цвета оставалась неизвестной. Чтобы разгадать эту загадку, наша группа собрала химиков, имеющих опыт в идентификации природных продуктов: ученых, занимающихся консервацией, занимающихся воспроизведением средневековых красок, и биолога, обладающего большими ботаническими знаниями о португальской флоре", – говорится в исследовании.

Chrozophora tinctoria Иллюстрация

Следуя средневековым инструкциям, исследователи взяли образцы растения, которое произрастали в Средиземноморском регионе, а также в центральной и юго-западной Азии.

"Теперь, после определения структуры, делается вывод, что это не антоцианин, встречающийся во многих синих цветах и ​​фруктах, ни индиго, самый стабильный натуральный синий краситель, а скорее новый класс сам по себе", – заявила руководитель исследования Мария Жуан Мело.

Средневековая книга Science Advances

Данное открытие поможет лучше реставрировать предметы искусства.

"Мы хотим подражать этим древним цветам, чтобы знать, как лучше сохранить их", – добавила она.

Средневековая книга Science Advances

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые раскрыли тайну загадочных каменных голов на острове Пасхи.