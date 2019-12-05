Раскрыт секрет зарождения жизни на Земле

Причиной Кислородной катастрофы или "Великого кислородного события" 2,5 миллиарда лет назад, когда атмосфера Земли кардинально изменилась и насытилась кислородом, стали тектонические процессы, а не биологические.

К такому выводу пришли геологи университета Райса в США, передает Phys.org. Хотя фотосинтезирующие цианобактерии считаются основным поставщиком кислорода в атмосферу, они появились за 500 миллионов лет до Кислородной катастрофы.

Кислородная катастрофа, и Ломагунди (изменение соотношения изотопов углерода в карбонатных породах) произошли из-за резкого увеличения тектонической активности. Это привело к появлению большого количества вулканов, которые извергали углекислый газ в атмосферу.

Минералы на суше стали больше выветриваться из-за большого количества осадков. Климат при этом стал теплее. Углерод из стоков попадал в океаны, где вызвал бум в размножении цианобактерий и накоплении карбонатов. В результате в атмосфере накопился кислород.

Событие Ломагунди произошло, когда углерод-13 из карбонатов вернулся на поверхность Земли, и закончилось, когда настал черед углерода-12. Эти выбросы углекислого газа были очень важны для распространения жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, жизнь на Земле зародилась после столкновения планеты с неким крупным небесным телом. В результате столкновения также появилась Луна.

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