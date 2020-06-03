Ракета Маска успешно вернулась на космодром. Фото

Карина Бондаренко Наука 05:22, 3.06.2020

Ракета Falcon 9 успешно вернулась на космодром на мысе Канаверал, что на побережье Флориды (США).

Оттуда ее запустили 30 мая вместе с космическим кораблем Crew Dragon компании Илона Маска, говорится на странице SpaceX в Twitter.

Напомним, что через 10 минут после старта ракета-носитель приземлилась на платформе "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

Falcon 9 успешно вернулась на космодром на мысе Канаверал
SpaceX
Falcon 9 успешно вернулась на космодром на мысе Канаверал
SpaceX
Falcon 9 успешно вернулась на космодром на мысе Канаверал
SpaceX
Falcon 9 успешно вернулась на космодром на мысе Канаверал
SpaceX

Ранее OBOZREVATEL писал, что гражданин Украины Алексей Пахунов сыграл важную роль в компании SpaceX Илона Маска.

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Технологии Наука

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