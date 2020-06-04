Ракета Маска снова отправилась в космос: на орбиту вывели 60 интернет-спутников. Видео
В четверг, 4 июня, ракета-носитель Falcon 9 с очередной партией интернет-спутников системы Starlink отправилась в космос.
Компания Илона Маска SpaceX произвела запуск ракеты в 4:25 по киевскому времени с мыса Канаверал, что в штате Флорида (США), сообщили на странице компании в Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Ракета в пятый раз отправилась на орбиту Земли, чтобы доставить 60 мини-спутников. Они предназначены для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия на всей планете. На данный момент на орбите находятся уже 480 интернет-спутников.
Как и планировалось, после этапа разделения Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.
Полное видео запуска ракеты Falcon 9:
Ранее OBOZREVATEL писал, что ракета Falcon 9 успешно вернулась на космодром на мысе Канаверал. Оттуда ее запустили 30 мая вместе с космическим кораблем Crew Dragon компании Илона Маска.