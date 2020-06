Ракета Маска снова отправилась в космос: на орбиту вывели 60 интернет-спутников. Видео

В четверг, 4 июня, ракета-носитель Falcon 9 с очередной партией интернет-спутников системы Starlink отправилась в космос.

Компания Илона Маска SpaceX произвела запуск ракеты в 4:25 по киевскому времени с мыса Канаверал, что в штате Флорида (США), сообщили на странице компании в Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ракета в пятый раз отправилась на орбиту Земли, чтобы доставить 60 мини-спутников. Они предназначены для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия на всей планете. На данный момент на орбите находятся уже 480 интернет-спутников.

Как и планировалось, после этапа разделения Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

Запуск ракеты на орбиту Земли Скриншот из видео

Запуск ракеты на орбиту Земли Скриншот из видео

Запуск ракеты на орбиту Земли Скриншот из видео

Ракета Маска успешно приземлилась Скриншот из видео

Этап разделения в космосе Скриншот из видео

Этап разделения в космосе Скриншот из видео

Полное видео запуска ракеты Falcon 9:

Ранее OBOZREVATEL писал, что ракета Falcon 9 успешно вернулась на космодром на мысе Канаверал. Оттуда ее запустили 30 мая вместе с космическим кораблем Crew Dragon компании Илона Маска.