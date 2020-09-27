Рак легких научились определять по кончикам пальцев

Самые яркие симптомы рака легких проявляются обычно на поздних стадиях заболевания, однако ученые обнаружили признаки, которые могут проявляться еще на относительно ранних этапах.

Так, исследователи из Национальной службы здравоохранения Британии определили, что болезнь можно распознать по состоянию пальцев, сообщает Daily Express.

Как объясняют ученые, образования в легких могут производить гормоноподобные вещества, под воздействием которых больше крови и жидкости стремится к тканям на кончиках пальцев. В результате эти зоны становятся несколько толще. Так, по данным врачей, около 80% людей с утолщенными кончиками пальцев болеют раком легким.

Также стоит обратить внимание на состояние кожи – она может стать более блестящей в участках возле ногтей. А сами ногти, если посмотреть на них сбоку, могут выглядеть более выпуклыми по сравнению с нормальным состоянием.

Ранее в Британии уже занимались исследованием связи состояния пальцев и рака легких. В Cancer Research UK даже разработали простой тест на проверку – "Алмазный зазор". Нужно объединить ногти и посмотреть – нет ли в районе кутикул пространства в форме ромба. Если нет – это указывает на загибание пальцев, симптом, который часто связывают с раком легких.

Тогда эксперты отмечали, что ноготь при заболевании сначала становится более мягким у основания, затем начинает блестеть кожа и только после этого изгибаются сами пластины.

Врачи говорят, что если присутствует лишь изгиб ногтей, не стоит паниковать, но необходимо пройти обследование. Особенно если в комплексе наблюдаются такие симптомы, как боль в груди, трудности с дыханием, беспричинная потеря веса, упадок сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Британии ранее оценили антисептик, созданный в СССР.