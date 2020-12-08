Процесс рождения Луны показали на видео за минуту

Ученым удалось смоделировать процесс формирования спутника Земли – Луны – 4,5 миллиарда лет назад и показать его за минуту.

Роликом поделились на Telegram-канале Naked Space. На нем видны разнообразные взрывные узоры из каменного мусора, которые появились в точке соприкосновения. В конечном итоге все столкнувшиеся объекты могли слиться и образовать Луну (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Момент образования Луны показали на видео. Скриншот видео

Столкновение космических объектов привело к формированию спутника Земли. Скриншот видео

На кадрах можно заметить, как раскаленный вращающийся шар, подобно катушке, наматывает на себя все объекты рядом и поглощает их, как плазму. При этом его размер постоянно увеличивается и обретает структуру из нескольких слоев.

Напомним, 1 декабря модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" успешно сел на поверхность Луны, чтобы собрать и доставить на Землю 2 кг образцов геологической породы и грунта спутника нашей планеты. Последний раз подобное событие в мире было 44 года назад.

Как сообщал OBOZREVATEL: