Прототип экосамолета Flying-V прошел первые испытания. Фото и видео

В Германии успешно прошел испытательный полет опытного образца самолета Flying-V, который назвали в честь знаменитой одноименной электрогитары Gibson.

Как сообщает Daily Mail, прототип воздушного судна создали в Делфтском технологическом университете в Нидерландах при поддержке голландской авиакомпании KLM. Ожидается, что окончательная версия самолета сможет перевозить до 314 пассажиров (сидения будут размещаться даже в крыльях) и будет использовать на 20% меньше топлива (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Согласно задумке инженеров, крылья самолета, которые образовывают характерную букву V, будут удерживать пассажирскую кабину, грузовой отсек и топливные баки. Такой дизайн позволит пассажирам, смотрящим в окно, видеть вторую половину судна.

В Германии успешно прошел испытательный полет прототипа Flying-V. Daily Mail

В ходе первого испытательного полета прототип успел взлететь, выполнить различные маневры, заходы на посадку и приземлиться, когда батареи уже почти разрядились.

"Одна из наших проблем заключалась в том, что у самолета могут возникнуть проблемы с отрывом, поскольку предыдущие расчеты показали, что вращение может быть проблемой", – сказал руководитель проекта доктор Рулоф Вос.

Однако команда изобретателей постоянно работает над усовершенствованием своей разработки и надеется устранить все недочеты. К тому же, улучшение характеристик самолета происходит на всех этапах. К примеру, перед испытательным полетом Flying-V испробовали в аэродинамической трубе и в серии наземных испытаний в Нидерландах. Благодаря этому инженеры выяснили, что им еще необходимо устранить чрезмерный крен, который провоцирует слегка грубую посадку.

Ожидается, что Flying-V будет использовать на 20% меньше топлива. Daily Mail

В ближайшее время разработчики планируют использовать данные, собранные во время тренировочного полета, для создания аэродинамической программной модели самолета. Однако первичные показатели эффективности транспортного средства вполне удовлетворили экспертов. "Тяга самолета была хорошей, а скорость и углы полета соответствовали прогнозам", – отметили в Делфтском университете.

Окончательная версия Flying-V сможет вмешать более 300 пассажиров. Daily Mail

Сейчас исследователи активно занимаются созданием коммерческой версии самолета, которая будет больше по размеру. В задней части судна будет установлена ​​пара турбовентиляторных реактивных двигателей, сочетающая в себе газотурбинный двигатель и вентилятор для ускорения воздуха. А улучшенная аэродинамическая форма и уменьшенный вес самолета позволят снизить расход топлива на 20% по сравнению с современными моделями самолетов, такими, как Airbus A350-900.

В качестве топлива Flying-V, скорее всего, будет использовать жидкий водород вместо керосина, который загрязняет воздух диоксидом углерода, оксидом азота и сажей.

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