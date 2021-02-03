Протитип межпланетного корабля Маска Starship разбился при посадке. Видео

Космическая компания SpaceX американского миллиардера и изобретателя Илона Маска осуществила девятый запуск прототипа многоразового космического корабля Starship для межпланетных экспедиций. Однако при посадке он упал и разбился.

Трансляция полета и неудачи в его конце велась на официальном YouTube-канале SpaceX. На кадрах видно, что испытания продолжались чуть более 6 минут (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На сайте SpaceX отметили, что подъем обеспечивался за счет трех двигателей Raptor, каждый из которых выключался последовательно до того, как аппарат достиг апогея – 10-километровой высоты.

Прототип корабля Starship упал во время посадки. Скриншот видео

Запуск 9 экземпляра Starship состоялся в Техасе. Скриншот видео

Во время посадки в Starship не включился один двигатель. Скриншот видео

"Во время маневра перехода к посадке один из двигателей Raptor не включился и заставил SN9 приземлиться на высокой скорости", – объяснили в сообщении.

У Маска рассчитывают, что эти испытательные полеты в конце концов дадут человечеству возможность вернуться на Луну, а также путешествовать к Марсу и за его пределы.

Поэтому в SpaceX уже установили на космодроме в Техасе 10 экземпляр корабля для пробных полетов Starship SN10. Всего сейчас одновременно конструируется семь вариантов судов, однако все они имеют разные характеристики.

Starship смог подняться на максимальные 10 км. Скриншот видео

Момент падения Starship. Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января компания Маска осуществила массовый запуск спутников на орбиту Земли – 143 единицы. Ракета Falcon 9 с ними стартовала с космического стартового комплекса SLC-40, который находится на мысе Канаверал во Флориде (США).