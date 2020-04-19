Прорыв в эволюции: найдены "следы" неандертальцев в современном мире

Небольшая группа неандертальцев привнесла часть своего ДНК в современных людей в результате скрещивания с ними десятки тысяч лет назад.

Ученые полагают, что возможно всего 20 особей передали свой генетический код, пишет Express.

Исследователи из Института Уэллкома Сэнгера, Кембриджского университета считают, что неандертальское происхождение современных людей может быть объяснено только одним крупным событием. Вероятно, с участием нескольких неандертальцев, которые вступили в половой контакт с современными людьми вскоре после того, как последние вышли из Африки.

Неандерталец

"Наши результаты предполагают, что несколько неандертальцев предоставили генетический материал, но трудно сказать, был ли это вопрос десятков, сотен или даже большего числа. Конечно, возможно, что современные люди и неандертальцы жили бок о бок в течение некоторого периода времени, но также возможно, что это были только случайные встречи", – говорится в исследовании.

Ученые предполагают, что некоторая часть ДНК неандертальцев также присутствует у современных людей, живущих в Западной Африке.

"Я думаю, что это открытие говорит о более общей тенденции в понимании человеческой предыстории, в которой вещи часто более сложные, чем они кажутся на первый взгляд. Хотя примесь неандертальцев, вероятно, произошла за пределами Африки, некоторые группы затем мигрировали обратно в Африку и унесли с собой эту неандертальскую родословную", – отметил доктор Андерс Бергстрем из Института Фрэнсиса Крика, Англия.

Скелет неандертальца и современного человека

Отмечается, что новое исследование является важным для лучшего понимания эволюции человека в Африке, а также для понимания всего разнообразия человеческих предков.

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