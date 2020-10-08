Прообраз современного моноколеса из 1900-х показали на архивных кадрах

Популярные моноколеса в Украине стали появляться только около 10 лет назад, а сейчас на них без любого страха по улицам с активным дорожным движением разъезжают взрослые и дети. При этом не многие знают, что прообраз такого вида электротранспорта, который не так давно современники относили к разряду хай-тек технологий будущего, придумали еще во времена, когда основным транспортным средством в мире была конная повозка.

Речь идет о мотор-колесе (по сути, мотоцикле, где, однако, водитель находится не над колесом, а в нем), которое сегодня больше получило распространение на электровелосипедах и самокатах, гироскутерах и пр. Об этом факте напомнил Telegram-канал Violity, опубликовав анимацию с изобретенным столетие назад девайсом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Современное моноколесо. Начало. Детское мотор-колесо, 1927 год", – отметили в подписи к анимированной картинке.

На кадрах видно мальчика лет 3-4, сидящего на странном приспособлении, похожем на крошечный мотоцикл с очень большим колесом вокруг него. Он держится за руль и улыбается на камеру. Затем ребенок демонстрирует езду на мотор-колесе – довольно быструю, что выглядит немного опасно. При этом за ним, придерживая шляпу на голове, бежит мужчина в черном костюме. Малыш-гонщик проезжает по навозу, оставленному на дороге, и на этом видео заканчивается.

Что известно о мотор-колесе

Мотор-колесо – это комплексный самобалансирующийся агрегат, в котором объединены непосредственно колесо, довольно мощный двигатель (250-2000 Вт), силовая передача и тормозная система, а по бокам крепятся подножки.

После создания во второй половине 19 века мощных и компактных электродвигателей, идея разработки мотор-колеса, ввиду очевидности своей конструкции, витала в воздухе, и его изобретение было лишь делом времени.

Несколько фактов о создании девайса:

первый патент на мотор-колесо в 1884 году получил американец Веллингтон Адамс из Сент-Луиса;

в 1890-м другой американец – Альберт Парселл из Бостона также получил патент на свою оригинальную конструкцию мотор-колеса;

на рубеже веков, в 1900 году, на Всемирной выставке в Париже, гениальный конструктор Фердинанд Порше продемонстрировал электромобиль Lohner-Porshe с передними ведущими электрическими мотор-колесами;

последний патент на электрическую силовую установку в 1906 году был продан компании Daimler, которая за восемь лет выпустила более 300 электромобилей с мотор-колесами;

из-за больших успехов в создании и модернизации бензиновых двигателей внутреннего сгорания, вскоре они превзошли по многим параметрам электрические силовые установки – прежде всего по запасу хода;

в результате технология создания транспорта с мотор-колесами была отложена на несколько десятков лет, потом возобновилась, а своего звездного часа дождалась уже в нынешнем 21-м веке.

В 60-90 годах прошлого века ведущие западные автостроительные компании на западе вновь стали обращались к использованию моторных колес. Например, французская Michelin, всемирно известная не только своими разработками в области шин, но и исследованиями по созданию экономичного и экологически чистого транспорта, уже боле 23 лет занимается разработкой инновационных мотор-колес для электромобилей.

В 1971 году молодой изобретатель Кэрри МакЛин построил первый моноцикл, а в 2000-м придумал большую версию, двигатель V-8 от Buick. После он строил все новые моноциклы, напоминающие мотор-колесо в его первоначальном виде из 1900-х.

Интересно, что в 2012 году такое осовремененное чудо техники можно было заметить, например, в фильме "Люди в черном 3", а также в американском анимационном сериале South Park.

Со своей стороны многочисленные китайские производители, имеющие солидную теоретическую базу и конструкторские наработки из многих стран за последние сто лет, наладили масштабный выпуск таких агрегатов для роверов и скутеров, а потом и отдельных моноколес, которые стали отличной альтернативой общественному транспорту, автомобилям и даже велосипедам.

Видео девайса-прообраза современного моноколеса из 1927 года смотрите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада "узаконила" в Украине гироборды, моноколеса, и электросамокаты. Им будет позволено перемещаться специальными велосипедными дорожками или краем проезжей части дороги, улицы или тротуара. Обязательное условие для таких участников движения – включенный фонарь и наличие светоотражающих элементов в темное время суток.