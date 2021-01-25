Проблемы с эрекцией у мужчин оказались опасным симптомом

Эректильная дисфункция, от которой страдают около 40% мужчин в возрасте 40 лет, может быть признаком высокого уровня холестерина в крови.

Так, самой распространенной причиной проблем с эрекцией является атеросклероз – заболевание, сопровождающееся сужением сосудов, пишет Express, ссылаясь на WebMD.

В свою очередь, атеросклероз является следствием различных факторов, включая и высокий уровень холестерина.

По данным экспертов, последствия высокого уровня холестерина у мужчин могут отрицательно сказаться на их сексуальной жизни: результатом поражения артерий может быть импотенция.

Кроме того, чрезмерное количество холестерина в крови может повышать шанс различных заболеваний кровообращения, таких как стенокардия, высокое давление, инсульт и т.п. Симптомами "высокого" холестерина могут быть боль в левой части груди, невнятная речь, нетвердая походка, головокружение, боль в нижних конечностях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали секрет спасения от импотенции. В новом исследовании участвовали более 200 тысяч мужчин.