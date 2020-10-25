Приложения для сна могут причинить вред ребенку – ученые

Приложения с так называемым "белым шумом", при помощи которых родители пытаются помочь заснуть беспокойному ребенку, на самом деле могут принести больше вреда, чем пользы.

Так, анализ 38 различных исследований показал, что это может существенно нарушить естественный цикл сна, пишет Daily Mail.

Как утверждается в популярных приложениях, которые были скачаны миллионы раз, "белый шум", такой как, например, шум прибоя или звуки природы, якобы помогает заснуть, поскольку сглаживает разницу между окружающим шумом и, например, движением транспорта или лаем собаки.

Тем не менее, Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) рекомендовала в своем блоге, чтобы родители не пытались оградить своего ребенка от звуков в ночное время, чтобы он привыкал к шуму.

А в исследовании 2014 года также было предупреждено, что машины с белым шумом часто превышают рекомендованные пределы шума для детей и могут привести к проблемам со слухом / речью.

Основываясь на этих выводах, врачи рекомендовали, чтобы данные устройства при их использовании располагались на расстоянии не менее двух метров от детских кроваток.

"Я бы не стал их широко рекомендовать, потому что нет никаких доказательств того, что они действительно работают", – сказал Guardian Матиас Баснер, профессор психиатрии Медицинской школы Пенсильванского университета в Филадельфии.

Как известно, термин "белый шум" обозначает стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые установили, что громкие звуки опасны при беременности.