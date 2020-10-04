Причину ожирения обнаружили в генах: диета не поможет

Ученые установили, что ген, отвечающий за контроль воспаления в организме, в то же время повышает риск ожирения.

Однако, как показали эксперименты сотрудников Университета Квинсленда, Австралия, его можно "отключить" и таким образом остановить набор лишних килограммов, сообщает Medical Express.

Как сообщается, у людей с лишним весом были обнаружены изменения в воспалительном гене RIPK1, что провоцировало повышенную экспрессию гена в жировой ткани и повышало риск ожирения.

Известно, что данный ген нужен для здорового ответа иммунной системы, но в то же время при отклонениях в работе он вызывает гипервоспаление. В свою очередь, между ним и ожирением есть прямая связь.

"Выключение" гена RIPK1 помогло поддерживать нормальный вес и снизить риск диабета у мышей, хотя их диета содержала большое количество жиров. При этом мыши с нормальным уровнем RIPK1 набрали вес из-за аналогичной диеты.

Как объясняют ученые, при ожирении иммунная система активируется и иммунные клетки перегружены, из-за чего возникает разрушительное воспаление.

Опасные вариации гена RIPK1 встречаются у 8-12% населения. Такие люди могут испытывать затруднение при контроле веса, несмотря на здоровый образ жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван способ похудеть без диет.