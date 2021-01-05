Появилось видео полета над Луной на высоте 100 км
В сети опубликовали видео, на котором показан полет над поверхностью Луны на высоте 100 км.
Ролик выложили на YouTube-канале Sean Doran. Видео создано из множества снимков, сделанных миссией "Кагуя".
На записи можно рассмотреть многочисленные кратеры, состоящие из застывшей базальтовой лавы моря, каньоны и даже восход Земли над горизонтом.
Отметим, что "Кагуя" также известен как Selene – второй японский искусственный спутник Луны. Станция была создана совместно Институтом космонавтики и аэронавтики (ISAS) и Национальным агентством по исследованию космоса (NASDA), которые позднее объединились в Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
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