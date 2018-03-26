Появилось уникальное видео с самым загадочным обитателем океана

Исследователям на глубине 800 метров Атлантического океана удалось заснять уникальное видео с малоисследованными рыбами-удильщиками.

На кадрах, полученных в водах вокруг Азорских островов Португалии, запечатлен вид рыб, который ученые почти никогда не видели вживую в своей природной среде, пишет Science.

Это можно пояснить тем, что рыба-удильщик (или морской черт) обитает на очень большой глубине и даже способна опускаться до 2000 метров под водой.

Поэтому рыбу-удильщика считают одним из самых загадочных обитателей океана, ведь ученые обычно могли изучать их строение только на немногочисленных мертвых образцах, вытащенных случайно в рыбацких сетях. Вот почему новое видео просто ошеломило биологов.

На видео видно самку размером с кулак, которая окружена светящимися "нитями", дрейфующими вокруг ее. Они нужны для того, чтобы привлечь добычу. Также можно заметить, что к телу рыбы прилип самец, который повсюду ее сопровождает.

"Я изучаю их (рыб-удильщиков, - Ред.) большую часть своей жизни, и я никогда не видел ничего подобного", - сказал ученый Вашингтонского университета в Сиэтле Тед Пьеч.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ученым впервые удалось получить фото существ морского дна Антарктиды.