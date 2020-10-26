Появилось специальное устройство для облегчения дыхания под маской

В Швейцариии разработали специальный аэратор, который позволит людям легче дышать во время ношения масок.

Как сообщает The Local, его авторами являются два изобретателя из швейцарского Федерального института технологий в Лозанне Матиас Ванони и Раймонд Мореля. Свою разработку они назвали "Аэратор Airplusplus".

Первые поставки устройства начнутся в ноябре 2020 года, а стоить он будет 10 евро.

Отмечается, что аэратор, изготовлен из мягкого материала и размещается на подбородке под маской. Устройство "облегчает дыхание, убирает CO2 и устраняет запотевание очков", сообщили разработчики, а носить его можно будет как под хирургической маской, так и под тканевой.

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