Появилось специальное устройство для облегчения дыхания под маской

Марина Погорилко Наука 01:35, 27.10.2020

В Швейцариии разработали специальный аэратор, который позволит людям легче дышать во время ношения масок.

Как сообщает The Local, его авторами являются два изобретателя из швейцарского Федерального института технологий в Лозанне Матиас Ванони и Раймонд Мореля. Свою разработку они назвали "Аэратор Airplusplus".

Первые поставки устройства начнутся в ноябре 2020 года, а стоить он будет 10 евро.

Отмечается, что аэратор, изготовлен из мягкого материала и размещается на подбородке под маской. Устройство "облегчает дыхание, убирает CO2 и устраняет запотевание очков", сообщили разработчики, а носить его можно будет как под хирургической маской, так и под тканевой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Технологии Наука

Смотрите также

Обещание Зеленского закончить войну на Донбассе истекает 9 декабря, – Резников

Суд признал незаконными выданные самим себе справки НАБУ об "убытках" от "Роттердам+", - адвокат

Организатор "опроса Зеленского" получил миллионы из бюджета: кто стоит за компанией

Беларусь вышла на забастовку против Лукашенко: срок "народного ультиматума" истек. Фото и видео

Медовар: катастрофу с водой в Крыму не решат деньги России, думать надо было в 2014-м