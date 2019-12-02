Появилось новое изображение Юпитера: впечатляющие фото

Межпланетная станция "Юнона", которая занимается изучением системы Юпитера, передала на Землю новое изображение этой планеты.

Фото было сделано сразу после сближения с планетой 3 ноября, сообщает NASA (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Аппарат снял южное полушарие планеты, когда находился в 104,6 тысячах километров от пика облаков Юпитера. На фото видны мощные циклоны у полюса, а также область хаотических облаков, которая располагается между оранжевой полосой и полярным регионом.

NASA itc.ua

"Юнона" прибыла на орбиту Юпитера 4 июля 2016. Она пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.

Юпитер NASA

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Украине впервые за годы независимости провели успешные испытания степени космической ракеты-носителя класса "Циклон-4".

Это был заключительный этап перед первыми летными испытаниями третьей степени "Циклона-4". Ракета будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку.

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