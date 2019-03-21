Поведение непредсказуемо: ученые предупредили о страшном астероиде, несущемся к Земле

Украинские ученые посоветовали человечеству бояться не метеорита, который приблизится к Земле 22 марта, а астероида, который будет пролетать очень близко в 2029 году. Его можно будет увидеть невооруженным глазом.

Об этом сообщает ТСН. Размер метеорита, который 22 марта будет пролетать рядом с Землей, около 40 метров в диаметре. Если такой упадет на планету, то образует 800-метровый кратер, однако по подсчетам ученых, он пролетит мимо, хотя и на расстоянии, которое считается достаточно близким – менее 300 тысяч километров.

Врачи советуют в этот период не употреблять алкоголь, так как он спровоцирует подъем артериального давления.

По словам ученых, поведение астероида в 2029 году на самом деле непредсказуемо.

Ученые предупредили о страшном астероиде, несущемся к Земле

Как сообщал OBOZREVATEL, системы заметили астероид до критического приближение к Земле, что бывает крайне редко. Это случилось 9 марта, при астрономическом обзоре в обсерватории Маунт-Леммон.

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