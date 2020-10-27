Последствия столкновения двух галактик показали на фото

Мирослав Семенюк Наука 06:00, 27.10.2020

Астрономы с помощью телескопа Hubble получили снимок галактики NGC 34 в созвездии Кита, которая образовалась вследствие столкновения двух спиральных галактик.

Как сообщается на сайте обсерватории Hubble, объект больше напоминает какое-то существо из глубин океана, чем галактику. Внешние оболочки кажутся почти прозрачными, усеянными звездами и полупрозрачными "усиками" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Объяснение такой необычной формы кроется в прошлом галактики. Несколько миллионов лет назад на ее месте находились две спиральных галактики на пути к столкновению. Когда они столкнулись, их спиральные рукава были разрушены.

На снимок Hubble попал яркий центр галактики, столкновения дало толчок к старту активного звездообразования.

По мере того, как галактики будут взаимодействовать друг с другом и становиться единым целым, NGC 34 станет особенной галактикой, форма которой не похожа ни на одну другую.

Два скопления слились и образовали новую галактику
spacetelescope.org

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