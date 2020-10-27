Последствия столкновения двух галактик показали на фото
Астрономы с помощью телескопа Hubble получили снимок галактики NGC 34 в созвездии Кита, которая образовалась вследствие столкновения двух спиральных галактик.
Как сообщается на сайте обсерватории Hubble, объект больше напоминает какое-то существо из глубин океана, чем галактику. Внешние оболочки кажутся почти прозрачными, усеянными звездами и полупрозрачными "усиками" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Объяснение такой необычной формы кроется в прошлом галактики. Несколько миллионов лет назад на ее месте находились две спиральных галактики на пути к столкновению. Когда они столкнулись, их спиральные рукава были разрушены.
На снимок Hubble попал яркий центр галактики, столкновения дало толчок к старту активного звездообразования.
По мере того, как галактики будут взаимодействовать друг с другом и становиться единым целым, NGC 34 станет особенной галактикой, форма которой не похожа ни на одну другую.
Как сообщал OBOZREVATEL:
астрономам NASA и Европейского космического агентства удалось сфотографировать момент втягивания галактики NGC 2799 в центр соседней NGC 2798.
Используя телескопы Европейской южной обсерватории (ESO) и других организаций по всему миру, астрономы впервые заметили редкую вспышку света от звезды, разрываемой сверхмассивной черной дырой.
Также астрономам удалось зафиксировать всплеск гравитационных волн от самого массового слияния черных дыр во Вселенной среди всех когда-либо наблюдавшихся.