Популярный БАД оказался эффективным средством от похмелья

Анна Паскевич Наука 04:50, 30.08.2020

Популярная биологически активная добавка к пище аминокислота L-цистеин облегчает симптомы похмелья, такие как тошнота и головная боль.

Это выяснилось в ходе исследования, которое провели ученые из Хельсинкского университета и Университета Восточной Финляндии, пишет финская газета Iltalehti.

Работа ученых была опубликована в издании "Алкоголь и алкоголизм", а само исследование профинансировала компания Catapult Cat, производитель БАД с L-цистеином.

В ходе эксперимента испытуемые употребляли алкоголь с плацебо либо 600 или 1200 милиграммами L-цистеина. В таблетках также содержались витамины.

В результате оказалось, что головная боль уменьшалась после употребления 1200 миллиграммов L-цистеина, а ощущение подавленности – после 600 миллиграммов.

Как объясняют ученые, аминокислота вступает в реакцию с ацетальдегидом – канцерогеном, первым продуктом распада этанола, который токсичен и вызывает большую часть симптомов похмелья.

При этом исследователи подчеркивают, что похмелье вызывает не только ацетальдегид, и даже если удается смягчить симптомы, необходимо помнить о серьезном вреде алкоголя для организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван алкоголь, снижающий уровень холестерина.

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