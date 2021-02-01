Популярное снотворное оказалось эффективным средством при лечении почек

Гормон сна и регулятор циркадного ритма мелатонин оказался эффективным средством в борьбе с болезнями почек. В частности, выяснилось, что под его воздействием могут уменьшаться кисты в почечных канальцах.

К таким выводам пришли ученые из университета Конкордия в Канаде в результате нового исследования, опубликованного в журнале Molecules. По словам специалистов, их открытие может изменить методы терапии тяжелых заболеваний почек, а также снизить потребность в пересадке этого органа.

Свои опыты ученые проводили на плодовых мушках – дрозофилах. Они вывели особый вид этих насекомых – с мутацией гена, который является причиной кисты почек у всех живых существ.

В течение 18 дней контрольной группе дрозофил вводили мелатонин, другой – этанол. Как оказалось, у мушек, получавших гормон, кист в почках было значительно меньше, чем у тех, которым вводили этанол.

Исследователи надеются, что результаты их работы станут полезными в лечении пациентов с аутосомно-доминантной поликистозной болезнью почек – генетическим неизлечимым заболеванием, сопровождающимся ростом десятков кист в нефронах.

Химиотерапия и другие противоопухолевые средства при поликистозе противопоказаны из-за их вероятной токсичности, а мелатонин, в свою очередь, нетоксичен и имеет некоторые свойства противоопухолевых и противовоспалительных препаратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Кельнского университета в Германии установили, как сестры и братья могут влиять на развод человека с супругом.