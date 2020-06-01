Помог в SpaceX Маску: украинец разработал программное обеспечение для Falcon 9

Гражданин Украины Алексей Пахунов сыграл важную роль в компании SpaceX Илона Маска.

Он работает старшим разработчиком программного обеспечения группы Flight Software, сообщается на странице SpaceOn Ukraine в Facebook.

Алексей Пахунов facebook.com/SpaceOnUkraine

В чем именно он сыграл важную роль в компании Маска не уточняется, однако известно, что в 2015 году Пахунов отвечал за успешную посадку Falcon 9.

В своем блоге украинец написал, что связан многими ограничениями, поэтому не может раскрывать подробности своей работы.

"Отдельно уточню про вопросы о SpaceX. Я сильно ограничен в том, что могу рассказать про работу в компании. Помимо обычных ограничений на распространение закрытой информации, работники SpaceX попадают под ограничения ITAR (закон о контроле за экспортом оружия). Фактически я могу говорить только о том, что уже (было) опубликовано в интернете и не более того", – отметил программист.

До перехода в SpaceX украинец работал в Microsoft, Google. В последней он работал над Chrome Remote Desktop.

Пахунов сам родом из Житомира, образование получал в Хмельницком технологическом университете "Подолье" по специальности "Компьютерные системы и сети".

Как сообщал OBOZREVATEL, космический корабль Crew Dragon компании SpaceX 30 мая отправился в свой первый пилотируемый полет к Международной космической станции.

Впервые SpaceX отправила в космос корабль с людьми на борту, также впервые с 2011 года людей к МКС отправили не на российском "Союзе".